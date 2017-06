Actualidade

O Teatro do Elefante apresenta hoje, na Casa dos Bicos - Fundação José Saramago, em Lisboa, a peça "Eu também sou refugiado", que aborda a situação dos refugiados e a sua relação com os europeus.

O texto é uma criação coletiva, com encenação e dramaturgia de Fernando Casaca e interpretação de Mariana Portocarrero, Sérgio Oliveira e Susana Dagaf, e foi estreado em março, no Auditório do Pinhal Novo.

A proposta teatral nasceu das histórias de vida dos três atores e da relação entre as suas origens e as regiões onde moram atualmente, segundo o Teatro do Elefante.