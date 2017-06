Actualidade

O incêndio num prédio residencial em Londres causou "vários mortos", disse hoje o chefe dos bombeiros da capital britânica.

"Há vários mortos. Não posso confirmar um número neste momento, devido ao tamanho e complexidade do prédio", afirmou Dany Cotton, responsável pela Brigada de Incêndios de Londres, em declarações à imprensa.

Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas, de acordo com o serviço de ambulâncias da cidade. Não se sabe quantas pessoas podem ainda estar dentro do edifício com 27 andares e 120 apartamentos.