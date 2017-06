Confederações

A conquista da Taça das Confederações de futebol pode ser a 'cereja no topo do bolo' da época de Cristiano Ronaldo, que voltou a somar títulos e novos recordes com Portugal e com o Real Madrid.

Só uma tragédia poderá impedir o avançado português de alcançar pela quinta vez o prémio de melhor jogador do mundo (e igualar o eterno rival Messi), depois da conquista da Liga dos Campeões, pelo segundo ano consecutivo, e do campeonato espanhol, algo que já fugia desde 2012.

A juntar a tudo isto, Ronaldo ajudou o Real Madrid a conquistar ainda o Mundial de clubes e a Supertaça europeia, numa época recheada de títulos para os 'merengues'.