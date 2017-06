Confederações

O internacional português Hélder Postiga considera Portugal "favorito" à vitória na Taça das Confederações de futebol, que arranca este sábado na Rússia e na qual fará a sua estreia frente ao México, em Kazan, no domingo.

Em declarações à Lusa, o jogador, de 34 anos, admitiu ter "expectativas altas" para a presença inédita da seleção portuguesa nesta prova e realçou que "as outras equipas já olham de forma diferente" para a equipa das 'quinas', em virtude do título de campeão europeu alcançado no ano passado, em França.

"Portugal é campeão da Europa, numa prova na qual estão presentes os vencedores das grandes competições, e tem jogadores em grande forma. Veem-nos como uma seleção forte e que tem o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo", referiu.