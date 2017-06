Confederações

Um ano depois da inédita vitória da seleção portuguesa de futebol no Euro2016, o antigo internacional António Simões defende que Portugal tem todas as condições para triunfar também na Taça das Confederações, que arranca no sábado, na Rússia.

Em entrevista à Lusa, o histórico 'magriço' da geração do Mundial1966 adiantou que o triunfo no ano passado em França "alterou o paradigma" sobre a seleção, tanto a nível interno, como também aos olhos dos adversários.

"Portugal tem toda a qualidade para vencer esta prova. Tem também estatuto e sucesso, que lhe dá confiança e convicção que pode ganhar em qualquer circunstância. Estas duas coisas juntas dão-lhe também a legitimidade. Parece que finalmente Portugal, através do futebol, deixou de ter medo de ganhar muitas vezes", afirmou.