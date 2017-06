Actualidade

Três famílias de portugueses residiam no prédio em Londres que hoje ficou destruído por um incêndio e uma delas, de quatro elementos, ainda não foi localizada, informou a cônsul-geral de Portugal na capital britânica.

Joana Gaspar adiantou à agência Lusa que as restantes duas famílias já foram contactadas pelo consulado e estão bem, embora tenham perdido as suas casas. Além das três famílias, há ainda dois outros portugueses que viviam no prédio, e que se encontram bem.

O incêndio num prédio residencial em Londres causou "vários mortos" e pelo menos 30 feridos, disseram fontes das autoridades.