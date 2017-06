Actualidade

O Turismo de Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vão investir 320 mil euros até 2018 em ações de promoção do país, com a primeira iniciativa marcada para a Taça das Confederações, anunciaram hoje as duas entidades.

A prova, em que Portugal participa na qualidade de campeão europeu, decorre entre sábado e 02 de julho, durante a qual as duas entidades vão dinamizar uma campanha digital e ainda várias ações junto de operadores turísticos russos, para "aumentar a notoriedade e reforçar a afinidade com o destino Portugal", aponta um comunicado conjunto das duas instituições.

O objetivo da campanha é "estimular o interesse junto dos turistas estrangeiros para conhecerem o país dos campeões europeus", destaca o documento, que elenca ainda a presença da campanha nas feiras internacionais em que o Turismo de Portugal participa e durante a fase de preparação dos compromissos da seleção portuguesa durante a caminhada para o Mundial2018, a disputar em solo russo.