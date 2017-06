Actualidade

A Mota-Engil assinou um contrato na Guiné-Conacri no valor de 210 milhões de dólares com a Société AngloGold Ashanti de Guinée para ser o fornecedor exclusivo de serviços de mineração na mina de ouro de Siguiri.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Mota-Engil informa sobre a adjudicação e assinatura do contrato com a subsidiária da AngloGold Ashanti Limited, através do qual fornecerá em exclusivo serviços de mineração, incluindo o fornecimento de equipamentos e instalações.

O contrato tem um valor de 210 milhões de dólares (cerca de 187,3 milhões de euros) tem uma duração de 56 meses e será executado por uma entidade incorporada na República da Guiné e detida integralmente pela Mota-Engil Engenharia e Construção África.