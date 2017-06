Actualidade

A angariação de mais reclamações de lesados do Banif emigrantes na África do Sul é o motivo da deslocação ao país, entre 20 e 27 deste mês, de representantes da Associação dos Lesados do Banif - ALBOA, anunciou a associação.

Em comunicado, a associação explica que "uma parte muito significativa" dos lesados do Banif se situa nas comunidades portuguesas da África do Sul, Venezuela e Costa Leste dos EUA.

A delegação da ALBOA vai ainda promover na África do Sul sessões de esclarecimento sobre vendas fraudulentas ("misselling"), e recolher reclamações a fim de serem entregues na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).