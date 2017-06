Actualidade

A produção industrial aumentou, em abril e face a março, 0,5% na zona euro e 0,2% na União Europeia (UE), com Portugal a registar a terceira maior subida (2,0%) em cadeia, segundo o Eurostat.

Na comparação homóloga, com abril de 2016, a produção industrial aumentou 1,4% na zona euro e também na UE.

Face a março, as maiores subidas no indicador foram registadas, segundo o gabinete oficial de estatísticas da UE, na Irlanda (7,7%), em Malta (2,9%) e em Portugal (2,2%), enquanto os principais recuos se observaram na Eslováquia (-10,9%), no Luxemburgo (-3,1%) e na Grécia (-2,9%).