Actualidade

A Atlantic Gateway afirmou-se hoje "certa" que o novo conselho de administração da TAP, a eleger dia 30, terá "as competências necessárias" e esclareceu que continuará a ser o consórcio a nomear a gestão executiva da companhia.

"Estamos certos de que este novo conselho de administração terá as competências necessárias e estará à altura dos desafios que terá pela frente, dada a experiência empresarial e complementaridade dos seus membros", refere a Atlantic Gateway em comunicado, esclarecendo que será este consórcio que "continuará a nomear a gestão executiva da TAP, que é hoje uma empresa privatizada e privada", pretendendo "manter o ritmo de transformação da empresa que está em curso, única forma a garantir a sua sustentabilidade e crescimento".

Segundo salienta, o plano de 'turnarround' da TAP que o consórcio tem vindo a implementar "com sucesso" desde a conclusão da privatização da companhia passa por recolocá-la "numa rota de crescimento, o que já foi conseguido; por ter investido na empresa, capitalizando-a; por ter criado novas rotas, entre outras, para a América do Norte; pela melhoria do seu produto com um plano de compra de novos aviões e de renovação dos interiores dos atuais; e pela redução da sua dívida, processo a que também já deu início".