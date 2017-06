Confederações

O futebolista português William Carvalho assumiu hoje o sonho de ajudar a seleção portuguesa a vencer a Taça das Confederações, cujo arranque está marcado para sábado, na Rússia, e defendeu que Portugal é "obviamente" candidato ao título.

Em declarações prestadas na conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, o jogador do Sporting falou de uma competição diferente, em que a seleção lusa fará a sua estreia, num grupo com México, Rússia e Nova Zelândia.

"Como todos sabemos, é uma competição diferente, com um grau de dificuldade enorme. Obviamente que Portugal é candidato. Temos muitas outras seleções fortes e mais favoritas, mas temos o sonho de ganhar", afirmou, reiterando a "ambição de chegar o mais longe possível".