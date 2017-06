Confederações

A seleção portuguesa realizou hoje o último treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os 23 futebolistas convocados, antes da partida para a Rússia, onde vai disputar a Taça das Confederações.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, o selecionador nacional, Fernando Santos, viu toda a equipa disponível efetuar os habituais exercícios de aquecimento, antes de iniciarem uma situação de jogo em campo reduzido.

Cédric e Pepe, que na terça-feira fizeram trabalho condicionado com bola, estiveram no relvado a treinar sem limitações com os restantes companheiros.