Actualidade

A secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza reagiu hoje com "grande regozijo e contentamento" à classificação de Castro Verde como Reserva da Biosfera, elevando para 11 as áreas com esta marca em Portugal.

A decisão hoje anunciada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) "vem reforçar a expressão das Reservas da Biosfera portuguesas que, de 10 passam a 11, e também da participação de Portugal no programa Mab [Man and the Biosphere, Homem e Biosfera, em português]" da entidade internacional, disse à agência Lusa Célia Ramos.

A governante felicitou o município de Castro Verde, a Liga para a Proteção da Natureza (LPN) e a Associação de Agricultores de Campo Branco, subscritores da candidatura, e realçou tratar-se de "mais um reconhecimento internacional, desta vez com o timbre da UNESCO, dos valores naturais e culturais" do país.