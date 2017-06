Actualidade

O Conselho de ministros das Finanças da União Europeia (Ecofin) vai formalizar na sexta-feira, numa reunião no Luxemburgo, a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo (PDE), recomendada pela Comissão Europeia no mês passado.

De acordo com a agenda da reunião, na qual Portugal estará representado pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, "é esperado que o Conselho Ecofin encerre os procedimentos de défice contra a Croácia e Portugal", na sequência das recomendações emitidas nesse sentido pelo executivo comunitário a 22 de maio passado.

A decisão formal do Conselho significa que Portugal sairá finalmente do PDE que lhe era aplicado desde 2009 e passará do braço corretivo para o braço preventivo do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC).