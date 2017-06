Actualidade

O PAN - Pessoas-Animais-Natureza denunciou hoje às Nações Unidas o incumprimento de regras internacionais por Espanha ao não notificar Portugal do prolongamento do funcionamento de uma central nuclear em Burgos, nem realizar o estudo de impacto transfronteiriço.

O partido apresentou "duas denúncias à Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE) pelo incumprimento das Convenções de Espoo e Aarhus sobre o prolongamento da vida útil da Central Nuclear de Santa Maria de Garoña, perto de Burgos", refere um comunicado hoje divulgado.

No início do ano, o PAN tinha apresentado denúncias semelhantes, pela ausência de consulta a Portugal - ao Governo e aos cidadãos -, e pela falta do estudo de impacto ambiental transfronteiriço, na decisão de construir um armazém de resíduos nucleares em Almaraz, a cerca de cem quilómetros da fronteira portuguesa.