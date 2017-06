Actualidade

Os deputados da comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias aprovaram hoje a audição da Associação Sindical dos Juízes Portugueses e do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, mas sem caráter de urgência.

A votação surge no seguimento de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD para audição urgente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) e do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) sobre a revisão dos Estatutos das Magistraturas.

Depois de uma sugestão apresentada pelo deputado do PCP António Filipe, os deputados da primeira comissão parlamentar votaram pela audição dos dois sindicatos, mas sem caráter de urgência, devendo tal acontecer até ao final da atual legislatura, 19 de julho.