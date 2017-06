Actualidade

O novo livro de António Mega Ferreira, "Itália - Práticas de viagem", que relata uma "viagem intelectual e afetiva", segundo o autor, é publicado na próxima segunda-feira, anunciou a Sextante Editora.

Mega Ferreira, autor de, entre outros, "Roma - Exercícios e reconhecimento" (2011), refere-se a este novo título como o relato de uma "viagem intelectual e afetiva", que "representa a súmula de muitas viagens a Itália, ao longo de quatro décadas de apaixonada convivência com os lugares e as gentes, mas sobretudo com a cultura italiana".

Na obra, o autor afirma que, de "todas as viagens na Península Itálica, que deram origem a testemunhos literários, nenhuma se tornou tão célebre como a 'Viagem a Itália' ('Italienische Reise') empreendida por Johann Wolfgang van Goethe (1749-1832), entre 1786 e 1788".