Actualidade

A Comissão de Trabalhadores da Fundação Côa Parque manifestou-se hoje, no parlamento, contra o modelo de fundação para o Parque Arqueológico do Vale do Côa, "que não funciona", por falta de investimento, que afeta "de forma grave" a vigilância.

Dois membros daquela comissão de trabalhadores foram ouvidos na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto da Assembleia da República, onde alertaram para o desinvestimento na vigilância, que passou de 15 para seis guardas, quatro deles no museu, e dois no exterior.

"O modelo de fundação já mostrou que falhou, porque os fundadores não investiam, e o parque não pode funcionar sem orçamento. Em 17 anos, nunca houve vandalismo", comentou André Santos, da comissão de trabalhadores, perante os deputados.