Confederações

O futebolista português Cristiano Ronaldo declarou hoje estar tranquilo perante as notícias de evasão fiscal pela justiça espanhola, que acusa o jogador de defraudar o fisco espanhol em 14,7 milhões de euros.

Na partida da comitiva da seleção portuguesa de futebol que vai disputar a Taça das Confederações, na Rússia, o 'capitão' da seleção foi questionado à entrada da porta do Aeroporto Humberto Delgado por uma equipa de televisão espanhola, que o confrontou com as últimas notícias dos jornais.

"(Estou de) consciência tranquila", atirou, de longe, Ronaldo, deixando ainda uma garantia sobre a sua serenidade face a esta polémica: "Sempre tranquilo".