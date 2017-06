Actualidade

António Zambujo, Gisela João, Marina Mota, Marco Rodrigues são alguns dos nomes anunciados hoje que vão fazer parte do cartaz do V Festival Caixa Alfama, em Lisboa, em setembro, e que este ano conta com mais um palco.

Entre as novidades do festival, que se realiza nos dias 15 e 16 de setembro, há um novo palco, a instalar no largo do Chafariz de Dentro, com entrada gratuita, e, pela primeira vez, a organização disponibiliza um bilhete diário. Nas edições anteriores foi apenas disponibilizado um bilhete para os dois dias.

Como habitualmente, o certame divide-se por diferentes palcos instalados no bairro de Alfama, nas Igrejas de S. Miguel e Santo Estevão, no Centro Cultural Dr. Magalhães Lima, no Grupo Sportivo Adicense, entre outros.