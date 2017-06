Actualidade

Várias viaturas estão hoje à tarde a arder num estacionamento de superfície na zona do Patacão, no concelho de Faro, no Algarve, desconhecendo-se as causas que estiveram na origem do fogo, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Operações (CDOS) de Faro, o alerta para o fogo foi comunicado às 14:18, "encontrando-se a arder várias viaturas".

"Não está ainda apurado o número de viaturas afetadas, bem como a origem das chamas", indicou.