Actualidade

O Governo assinalou hoje o encerramento do Programa Operacional Valorização do Território (POVT) com a inauguração de uma exposição fotográfica no Metropolitano de Lisboa que revela como "4.342.544.223 euros de fundos da União Europeia" mudaram a vida dos portugueses.

"Julgo que o programa foi cumprido com sucesso nas várias áreas onde interveio", afirmou à agência Lusa o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, destacando a dimensão ambiental dos projetos realizados e que "mudaram a vida dos portugueses para melhor".

Intitulada "Descubra como 4.342.544.223 euros de Fundos da União Europeia mudaram a sua vida", a exposição fotográfica vai estar patente na estação de metro Baixa-Chiado até dia 11 de julho, apresentando os 1.347 projetos apoiados em todo o território português.