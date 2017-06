Actualidade

A administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) reúne-se hoje à tarde com os representantes dos trabalhadores, em reuniões pedidas pelo próprio banco público que, segundo fontes sindicais, deverá servir para comunicar um programa de rescisões.

As reuniões serão com a Comissão de Trabalhadores da CGD e com os sindicatos representativos dos trabalhadores do grupo CGD, caso da Federação sindical do Setor Financeiro (FEBASE, ligada à UGT) e do Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Caixa.

Segundo fontes sindicais contactadas pela Lusa, na convocatória, não é indicado o tema das reuniões, mas a expectativa é que sejam sobre a apresentação do plano de rescisões por mútuo acordo, nomeadamente as condições que serão oferecidas aos trabalhadores que aceitem sair.