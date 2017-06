Actualidade

O músico Sérgio Godinho atua esta semana em Lisboa, para um concerto em que as canções foram moldadas à medida da Orquestra Jazz de Matosinhos e para duas apresentações pensadas para os mais novos.

Um ano depois de ter atuado com a Orquestra Jazz de Matosinhos na Casa da Música, no Porto, Sérgio Godinho apresenta o mesmo espectáculo com esta formação, dirigida por Pedro Guedes, no sábado, no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa.

Com mais de uma dezena de instrumentistas, a orquestra fez arranjos originais para o repertório de Sérgio Godinho e com a participação dele, sobre canções como "O primeiro dia", "Com um brilhozinho nos olhos" e "Liberdade".