Actualidade

O cante alentejano é, pela primeira vez, incluído numa ópera, "Soror Mariana Alcoforado", de Amílcar Vasques-Dias, que se estreia na sexta-feira, no Convento dos Capuchos, nos arredores de Almada.

A ópera "Soror Mariana Alcoforado", sob a direção musical do maestro Brian MacKay, é protagonizada pela soprano Natasa Sibalic, e conta com a participação do cantador Pedro Calado, "sendo certamente a primeira vez que uma ópera inclui cante alentejano", disse à agência Lusa o violinista Luís Pacheco Cunha, do Quarteto Lopes-Graça, que faz parte do ensemble de dez músicos que acompanha a ópera, que volta à cena no sábado.

"Soror Mariana Alcoforado" conta com um coro de trinta vozes, que se desdobra em diferentes personagens coletivas - as noviças, os camponeses -, adiantou à Lusa o violinista.