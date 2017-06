Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou hoje solidariedade para com as famílias atingidas por um incêndio num prédio em Londres, manifestando "especial cuidado com as duas crianças portuguesas feridas".

Numa nota divulgada na página da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado expressa "a sua solidariedade para com todas as famílias atingidas pelo trágico incêndio que atingiu uma torre residencial no centro da capital inglesa", hoje de madrugada, causando pelo menos seis mortos e 74 feridos.

Marcelo Rebelo de Sousa apresenta "as suas sentidas condolências" às autoridades britânicas e às famílias das vítimas, e manifesta "o desejo de rápida recuperação dos feridos", referindo-se particular às três famílias portuguesas que residiam naquele prédio, e às duas crianças internadas.