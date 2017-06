Actualidade

A Autoridade Tributária está a investigar 43 futebolistas, sete Sociedades Anónimas Desportivas (SAD) e 10 empresas com indícios de evasão fiscal em atividades relacionadas com futebol, disse hoje fonte oficial do Ministério das Finanças.

A mesma fonte deu conta de que estes indícios sobre futebolistas e SAD, assim como 10 empresas envolvidas nestas transações, podem ter resultado do não pagamento de impostos e respetivas contribuições para a Segurança Social.

O jornal Público noticiou hoje que a Autoridade Tributária está a investigar eventuais fugas ao fisco de clubes e jogadores, numa ação à escala europeia.