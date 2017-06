Actualidade

A Associação Sindical dos Funcionários da ASAE (ASF-ASAE) anunciou hoje que vai realizar, na terça-feira, uma vigília de 24 horas junto à residência do primeiro-ministro para exigir "uma verdadeira negociação" do estatuto de carreira.

Em comunicado, a ASF-ASAE adianta que durante vigília, que se realiza entre as 15:00 do dia 20 e as 15:00 do dia seguinte, vão ser acesas 230 velas, "uma por cada um dos inspetores que têm sido gravemente lesados nos seus direitos laborais com esta inércia legislativas de sucessivos governos".

Os inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica vão também começar a recolher assinaturas para entregarem uma petição pública na Assembleia da República, além de admitirem outras formas de luta, nomeadamente uma greve, adianta o sindicato, explicando que o estatuto de carreira, cuja conclusão estava prevista para abril, tem vindo a ser negociado com o secretário de Estado Adjunto e do Comércio.