Actualidade

A equipa brasileira do Chapecoense já não vai participar, como estava previsto, na Eusébio Cup, alegando que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) inviabilizou essa participação por incompatibilidade de datas, informou hoje o Benfica.

A Chapecoense comunicou hoje a indisponibilidade ao Benfica para realizar essa partida amigável, argumentando que a CBF não a autorizava por existirem jogos oficiais do campeonato brasileiro e da Taça Sul-americana e a impossibilidade de transferência de datas.

De resto, o clube brasileiro emitiu um comunicado no qual dá conta do cancelamento da partida entre as duas equipas, prevista para 22 de julho, no âmbito da Eusébio Cup.