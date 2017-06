Actualidade

Os projetos do PCP e BE que defendiam o fim do corte de 10% no subsídio de desemprego após seis meses de atribuição foram hoje chumbados com os votos contra do PS e a abstenção de PSD e CDS-PP.

Esta medida foi introduzida em 2012 pelo executivo PSD/CDS com o argumento de que iria estimular a procura ativa de emprego por parte dos beneficiários do subsídio.

Os projetos do PCP e do BE tinham descido à comissão sem votação no final de março.