Actualidade

"Spell Reel", a primeira longa-metragem da cineasta portuguesa Filipa César, estreia-se nos Estados Unidos, no Museu de Arte Contemporânea de Nova Iorque (MoMA), a 27 de junho, onde ficará em exibição até 02 de julho.

Um dia antes da estreia, Filipa César será a anfitriã de uma noite no MoMA, em que serão projetadas várias curtas-metragens escolhidas pela realizadora, a par de uma conversa com o programador do Seminário Flaherty, Nuno Lisboa, e com a curadora adjunta do Departamento de Filme do museu, Sophie Cavoulacos.

O filme "Spell Reel", que foi estreado no Festival Internacional de Cinema de Berlim, em fevereiro, usa imagens de arquivo da guerra da independência da Guiné-Bissau, para explorar como estes registos influenciam a criação e legado da história de um país.