Actualidade

A peça "Os Cegos", da Companhia de Teatro de Braga, abre a 36.ª edição do Festival Internacional de Teatro Fazer a Festa, a 29 de junho, na Maia, certame que encerra no dia 09 de julho.

A programação do terceiro mais antigo festival internacional do país, que foi hoje apresentada em conferência de imprensa, conta com um orçamento de dez mil euros, segundo informou a organização, e vai prolongar-se durante 11 dias pelas cidades do Porto e da Maia, terminando a 09 de julho com o espetáculo "O Sonho de Pedro", pelo Teatro do Noroeste, subindo à cena às 18:30, no Auditório Quinta da Caverneira, Maia.

No dia 30 de junho e até domingo dia 02 de julho, os espetáculos do certame de arte dramática decorrem no espaço dos jardins e auditório da Casa das Artes, no Porto, começando no primeiro dia, às 21:30, com a "Commedia dell'Arte show aka Gabriellana for two", pela companhia de teatro Mari & Crupi, sendo falado em inglês, italiano e português.