Actualidade

O primeiro-ministro manifestou hoje apoio ao pedido do Chile para que seja país observador da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), adiantando, também, que Portugal reforçará o seu papel de observador na Aliança do Pacífico.

Palavras de António Costa na declaração conjunta com a Presidente da República do Chile, Michelle Bachelet, que antes tinha insistido com o líder do executivo nacional nessa aproximação à CPLP.

"Temos um interesse claro em sermos membros observadores da CPLP, tendo em vista uma maior aproximação, não apenas a Portugal, mas também aos outros países que fazem parte dessa comunidade. O Chile é um país que apoia fortemente o multilateralismo", disse.