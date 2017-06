CGD

A carrinha da Caixa Geral de Depósitos (CGD) que servirá as populações de localidades sem agências do banco público arrancará a operação no fim deste mês, mas não terá serviços de depósitos nem levantamento de dinheiro.

A informação foi dada hoje pelo diretor de comunicação da CGD, Francisco Viana, na apresentação da carrinha na Feira do Livro, em Lisboa, tendo indicado, como já era esperado, que neste balcão móvel não será possível depositar ou levantar dinheiro por questões de segurança.

Os serviços bancários disponíveis são os que não envolvem numerário, como simular operações de crédito, atualizar dados, pedir emissão de cartões, esclarecer dúvidas sobre produtos ou fazer pagamentos através do terminal do MB Spot.