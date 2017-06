Actualidade

O futebolista croata Filip Krovinovic, que assinou pelo Benfica para as próximas cinco épocas, considerou hoje ser uma honra vestir a mesma camisola que Eusébio envergou e estar num dos 16 maiores clubes do mundo.

"Vai ser uma honra vestir esta camisola e entrar num estádio onde jogou o rei Eusébio, o grande Nené e Manuel Bento. Sei muitas coisas sobre o Benfica, que foi duas vezes campeão europeu, e, quando estava no Rio Ave, já os meus colegas me diziam que era o maior clube português e um dos 16 maiores do mundo", disse o médio ofensivo croata, em declarações à BTV.

Krovinovic, de 21 anos, recordou que o Benfica está sempre a disputar a Liga dos Campeões, competição em que tem chegado regularmente aos quartos de final, e prometeu dar tudo para ficar muitos anos no clube e corresponder à confiança do treinador Rui Vitória e do presidente Luís Filipe Vieira.