Actualidade

A CGD vai avançar com um programa de rescisões por mútuo acordo, que se soma ao programa de pré-reformas já em vigor, para acelerar a saída de trabalhadores, segundo informação dada aos sindicatos.

Hoje à tarde, a administradora da CGD com o pelouro do pessoal, Maria João Carioca, reuniu-se com os sindicatos e comissão de trabalhadores representantes dos funcionários do grupo bancário para anunciar que o banco avançará com um programa de rescisões.

Segundo disse à Lusa o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Caixa, João Lopes, a administração da CGD não está a ter as adesões que necessitaria no programa de pré-reformas em vigor, pelo que lança este programa de rescisões para conseguir atingir o objetivo de este ano reduzir em mais de 500 pessoas o quadro de pessoal.