Actualidade

A Federação Europeia de Bancos anunciou hoje que adotou princípios orientadores sobre a informação que os bancos devem prestar a pequenas e médias empresas (PME) quando estas pedem financiamento, nomeadamente de que devem indicar os motivos quando recusam dar crédito.

Segundo a informação divulgada pela Associação Portuguesa de Bancos, que pertence à federação europeia, estes princípios foram construídos em diálogo com a Comissão Europeia e organizações europeias de PME e definem que os bancos devem informar as PME do que devem apresentar numa candidatura a um crédito e em linguagem compreensível e dos dados adicionais que podem melhorar o pedido de empréstimo.

Além disso, a federação europeia de bancos defende que estes devem dar informação às PME sobre os motivos que levaram à recusa de concessão de crédito.