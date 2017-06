Actualidade

Mais de uma centena de alunos e ex-alunos de Ciências da Comunicação da Universidade do Porto (UP) manifestaram-se hoje contra a mudança de instalações prevista para o próximo ano letivo, temendo que a alteração prejudique a qualidade do curso.

"Isto não é um capricho, CC [Ciências da Comunicação] não vai para o lixo" ou "Não são medos infundados, são estudantes preocupados" e "Deixem-se de tretas, CC não vai para letras" - foram algumas das frases mais ouvidas num protesto que começou propositadamente silencioso na praça Coronel Pacheco, onde o curso é ministrado atualmente, tendo terminado em frente à reitoria da UP com um cordão humano e palavras de ordem.

Em causa está a decisão de mudar a licenciatura e o mestrado em Ciências da Comunicação das instalações atuais no centro da cidade do Porto, para a Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), no Campo Alegre, mantendo apenas estúdios e meios audiovisuais na localização atual.