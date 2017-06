Actualidade

A seleção portuguesa de andebol perdeu hoje na receção à Alemanha, por 29-26, em Gondomar, e vai decidir a qualificação para o Europeu de 2018 na visita à Eslovénia, que hoje igualou a equipa lusa.

No quinto jogo do Grupo 5 de qualificação, a formação lusa vencia por 16-15 ao intervalo, mas foi derrotado pela já apurada seleção alemã, campeã europeia, que assegurou o triunfo na 'poule', ao somar 10 pontos, mais cinco do que Portugal e do que a Eslovénia, que hoje foi vencer à Suíça, por 33-20.

Portugal vai defrontar a Eslovénia, no sábado, em Koper, decidindo, no derradeiro encontro da fase de qualificação, a segunda seleção apurada para a fase final do Campeonato da Europa de 2018, a disputar na Croácia.