Confederações

Os antigos internacionais pela seleção portuguesa Dimas, Simão Sabrosa e Luís Boa Morte, disseram hoje que acreditam que Portugal tem boas hipóteses de conquistar a Taça das Confederações de futebol, na Rússia.

"A nossa seleção, sendo campeã europeia, tem todas as condições para fazer uma excelente campanha. Estão lá os melhores e a equipa está superconfiante, seria acabar uma época em beleza. Somos bons candidatos a ganhar a Taça das Confederações", resumiu à Lusa Dimas, agora com 48 anos, que cumpriu 44 jogos pela seleção, que representou nos Europeus de 1996 e 2000.

O jogador falava à margem de um jogo solidário entre a Fundação Luís Figo e a Fundação Dimitar Berbatov, que hoje decorreu no Estádio Nacional Vasil Levski, em Sófia, um momento em que os jogadores "aproveitam para matar saudades" num convívio "com fins solidários", recordando que esteve presente nos encontros da instituição do antigo n.º7 português "desde o primeiro".