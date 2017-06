Actualidade

Um avião da TAP, com cerca de 130 passageiros, cruzou-se, na quarta-feira à noite, com um 'drone' a 700 metros de altitude, quando se preparava para aterrar no Aeroporto de Lisboa, disseram à agência Lusa fontes do setor aeronáutico.

O Airbus 319, proveniente de Milão, Itália, "cruzou-se" com o 'drone' por volta das 21:00, no momento em que a aeronave estava à vertical da Ponte 25 de Abril, na zona de Alcântara, e a poucos minutos de aterrar no Aeroporto Humberto Delgado, segundo as mesmas fontes.

Contactada pela Lusa, a NAV Portugal (responsável pela gestão do tráfego aéreo) confirmou a ocorrência, sendo este o segundo incidente em duas semanas envolvendo estes aparelhos.