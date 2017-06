Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, congratulou-se hoje com a eleição do engenheiro hidrógrafo Aldino de Campos para a Comissão de Limites da Plataforma Continental, salientando a votação muito expressiva do candidato português.

Augusto Santos Silva falava à agência Lusa em Santiago, durante a visita oficial do primeiro-ministro ao Chile, após a eleição de Aldino Campos na 27.ª reunião dos Estados-parte da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar.

"Tivemos o gosto de verificar que o nosso candidato foi eleito e que entre os 20 candidatos foi o que obteve mais votos. Em 164 votos possíveis, Aldino Campos teve 162 votos", declarou o titular da pasta dos Negócios Estrangeiros.