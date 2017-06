Actualidade

O número de mortos no ataque levado a cabo por homens armados num popular restaurante na capital da Somália subiu hoje para 17, incluindo estrangeiros, informaram as autoridades.

Um número indeterminado de reféns continua esta madrugada dentro do restaurante em Mogadíscio. O ataque começou com a explosão de um carro na entrada do estabelecimento, na quarta-feira à noite, e o grupo extremista Al-Shabab já reivindicou a autoria.

Dois dos homens armados foram abatidos a tiro e dez reféns foram resgatados, mas outros cinco atacantes continuam no interior do restaurante, tendo cortado a eletricidade para dificultar o trabalho das forças de segurança, explicou o capitão da polícia Mohamed Hussein.