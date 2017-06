Actualidade

A Human Rights Watch (HRW) recomendou hoje ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Mundial e aos governos com atividade na Guiné Equatorial para investigarem a origem dos fundos por forma a combater a má gestão.

No relatório sobre a Guiné Equatorial, o primeiro desta década, a HRW faz uma série de recomendações aos organismos internacionais, destacando-se a necessidade transversal de investigar a origem dos fundos e a transparência nos indicadores.

"A HRW recomenda ao FMI que inclua os gastos com a saúde e a educação, bem como análises e recomendações sobre a gestão financeira dos dinheiros públicos", no relatório anual sobre a economia dos Estados-membros, o conhecido Artigo IV, lê-se no documento hoje divulgado em Paris.