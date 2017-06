Actualidade

A investigadora da Human Rights Watch (HRW) que elaborou o relatório sobre a Guiné Equatorial, hoje divulgado, considerou à Lusa que a situação no mais recente país da CPLP é "mais chocante do que aquilo que os críticos descrevem".

Entrevistada ao telefone pela Lusa em Washington, antes de ir para Paris para a divulgação oficial do relatório, Sarah Saadoun apontou que "ver enormes palácios presidenciais e outros da família do Presidente ao lado de bairros sem água potável, e com aspeto totalmente negligenciado, e os hospitais completamente impreparados, é mais chocante do que aquilo que os críticos descrevem".

Durante a entrevista, Sarah Saadoun disse que não teve contacto com o Governo da Guiné Equatorial porque as autoridades não responderam aos pedidos de contactos da HRW e que não informou as autoridades da sua presença durante 10 dias em Malabo e Bata no ano passado, "mas também não precisava, dado ter nacionalidade norte-americana", disse.