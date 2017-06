Confederações

A seleção portuguesa de futebol realiza hoje o seu primeiro treino na Rússia, onde no domingo se estreia na Taça das Confederações, num encontro frente ao México, em Kazan.

Portugal vai trabalhar no centro de treinos do Rubin Kazan, que fica situado nos arredores da cidade, numa sessão agendada para as 11:00 locais (09:00 em Lisboa), com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Antes do apronto, um jogador da seleção nacional vai falar aos jornalistas em conferência de imprensa.