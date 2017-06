Actualidade

A praia para cães do Coral, em Viana do Castelo, vai ser inaugurada hoje, às 12:00, sendo o primeiro para uso balnear canino do Norte do país e o segundo do país.

A praia para cães do Coral está situada em área sob jurisdição do porto de mar de Viana do Castelo.

A criação daquele espaço resultou de uma parceria entre a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana (APDL), câmara municipal, capitania local e uma associação de defesa dos animais, a Vila Animal.