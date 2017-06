Actualidade

Duas galerias de arte de Portugal, a Pedro Cera e a Cristina Guerra Contemporary Art, participam a partir de hoje na feira Art Basel, na Suíça, que reunirá 291 galerias de 34 países, de acordo com a organização.

De acordo com o sítio 'online' da feira, uma das mais antigas do mundo, galerias de arte provenientes dos seis continentes, com destaque para a Europa, vão percorrer, neste certame, as várias correntes artísticas desde o princípio do século XX até à atualidade, entre hoje e domingo.

Também estarão presentes, do Brasil, a galeria A Gentil Carioca, do Rio de Janeiro, e a Galeria Luísa Strina, de São Paulo.