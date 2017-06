Actualidade

Os antigos futebolistas Dimas, Simão Sabrosa e Luís Boa Morte afirmaram hoje que a I Liga portuguesa de futebol de 2017/18 terá os três 'grandes' na luta pelo título, com o Benfica em vantagem.

Para Simão Sabrosa, os 'encarnados' têm "protagonismo" no próximo campeonato graças aos últimos quatro títulos conquistados, explicou à Lusa.

"Quando o Benfica está numa onda vencedora, o que já aconteceu com o FC Porto, os jogadores ganham esse gosto de ganhar e é difícil para as outras equipas derrubarem esse protagonismo", apontou o antigo capitão das 'águias', que representou de 2001 a 2007, depois de ter feito a formação no Sporting.